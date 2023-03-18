«Спартак» не забил впервые за 14 матчей РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Спартак». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «Оренбург» одержал уверенную победу со счётом 2:0. В результате «Спартак» прервал серию из матчей с забитыми мячами в РПЛ, которая составляла 13 игр.
Предыдущий раз в чемпионате России команда Гильермо Абаскаля ушла с поля без гола в матче 6-го тура с «Динамо» (0:1). Встреча состоялась 20 августа 2022 года. После этого «Спартак» забивал в 13 матчах РПЛ подряд.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» (48).
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