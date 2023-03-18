Дуарте назвал положительный момент в игре «Спартака» после поражения от «Оренбурга»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).
«Мы начали игру не лучшим образом. Выглядели не так активно, как должны были изначально — в итоге пропустили два довольно быстрых гола. Но хочется сказать, что есть и положительный момент: мы прибавили во втором тайме — начали появляться моменты. К сожалению, не повезло и мы не смогли реализовать свои шансы. Но я считаю, что «Спартак» выглядел лучше во второй половине игры», — передаёт слова Дуарте корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. «Оренбург» поднялся на шестую строчку, заработав 31 очко. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 18 марта 2023
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