Алексис Дуарте: надеюсь, мне удастся вернуться в стартовый состав «Спартака»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте выразил надежду на возвращение в стартовый состав красно-белых.
«Как справился с тем, что потерял место в стартовом составе? Я работал над собой, анализировал тот матч с «Уралом». Конечно же, в том эпизоде с пенальти была моя ошибка — такова жизнь центральных защитников. Сейчас важно работать над собой, что я и делаю. Надеюсь, мне удастся вернуться в стартовый состав «Спартака» и найти свою лучшую форму», — передаёт слова Дуарте корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дуарте провёл два матча за «Спартак». Результативными действиями он не отметился.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).
- 18 марта 2023
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