Алисон: у «Наполи» есть всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов и Серию A

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер оценил выступление итальянского «Наполи» в текущем сезоне, отметив, что неаполитанцы способны одержать победу в Серии A и Лиге чемпионов.
«У «Наполи» всё очень хорошо, мы играли с ними, они очень сильны. Они уверены в себе, у них качественные игроки. Лучано Спаллетти проделывает отличную работу с футболистами. Я думаю, что у них есть все качества, позволяющие прогрессировать. Они могут выиграть Серию A, а если будут продолжать в том же духе, то смогут сделать что-то великое.
Победа в Лиге чемпионов — важное событие. Для этого вам нужно много качественных игроков, но это не единственное, что имеет значение. Вам нужна уверенность и способность быть мужчиной на поле. У «Наполи» это есть. Я слежу за Италией, я люблю эту страну», — приводит слова Алисона Sky Sport Italia.
Фанаты «Наполи» и «Айнтрахта» устроили ад на улицах Неаполя
- 18 марта 2023
-
15:55
-
15:37
-
15:36
-
15:32
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:22
-
15:22
-
15:17
-
15:12
-
15:11
-
15:06
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:09
-
14:02
-
13:55
-
13:52
-
13:45