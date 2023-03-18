Алисон: у «Наполи» есть всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов и Серию A

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер оценил выступление итальянского «Наполи» в текущем сезоне, отметив, что неаполитанцы способны одержать победу в Серии A и Лиге чемпионов.

«У «Наполи» всё очень хорошо, мы играли с ними, они очень сильны. Они уверены в себе, у них качественные игроки. Лучано Спаллетти проделывает отличную работу с футболистами. Я думаю, что у них есть все качества, позволяющие прогрессировать. Они могут выиграть Серию A, а если будут продолжать в том же духе, то смогут сделать что-то великое.

Победа в Лиге чемпионов — важное событие. Для этого вам нужно много качественных игроков, но это не единственное, что имеет значение. Вам нужна уверенность и способность быть мужчиной на поле. У «Наполи» это есть. Я слежу за Италией, я люблю эту страну», — приводит слова Алисона Sky Sport Italia.

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