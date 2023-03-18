Утверждено расписание матчей РПЛ в 21-м и 22-м турах
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Российская Премьер-Лиги утвердила календарь матчей в 21-м и 22-м турах. Об этом сообщил официальный сайт лиги.
21-й тур (время — московское)
1 апреля, суббота:
14:00 «Пари Нижний Новгород» – «Локомотив»;
14:00 «Динамо» – «Сочи»;
16:30 «Спартак» – «Ахмат»;
19:00 «Зенит» – «Урал»;
2 апреля, воскресенье:
14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»;
14:00 «Химки» – «Краснодар»;
16:30 «Факел» – ЦСКА;
19:00 «Ростов» – «Торпедо».
22-й тур
8 апреля, суббота:
14:00 «Торпедо» – «Факел»;
16:30 «Ахмат» – «Урал»;
19:30 «Спартак» – «Динамо»;
9 апреля, воскресенье:
14:00 «Сочи» – «Крылья Советов»;
16:30 ЦСКА – «Химки»;
19:00 «Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»;
20:00 «Локомотив» – «Зенит»;
10 апреля, понедельник:
17:00 «Оренбург» – «Ростов».
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