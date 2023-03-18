Утверждено расписание матчей РПЛ в 21-м и 22-м турах

Российская Премьер-Лиги утвердила календарь матчей в 21-м и 22-м турах. Об этом сообщил официальный сайт лиги.

21-й тур (время — московское)

1 апреля, суббота:

14:00 «Пари Нижний Новгород» – «Локомотив»;

14:00 «Динамо» – «Сочи»;

16:30 «Спартак» – «Ахмат»;

19:00 «Зенит» – «Урал»;

2 апреля, воскресенье:

14:00 «Крылья Советов» – «Оренбург»;

14:00 «Химки» – «Краснодар»;

16:30 «Факел» – ЦСКА;

19:00 «Ростов» – «Торпедо».

22-й тур

8 апреля, суббота:

14:00 «Торпедо» – «Факел»;

16:30 «Ахмат» – «Урал»;

19:30 «Спартак» – «Динамо»;

9 апреля, воскресенье:

14:00 «Сочи» – «Крылья Советов»;

16:30 ЦСКА – «Химки»;

19:00 «Краснодар» – «Пари Нижний Новгород»;

20:00 «Локомотив» – «Зенит»;

10 апреля, понедельник:

17:00 «Оренбург» – «Ростов».