Мансилья — о победе над «Спартаком»: «Оренбург» — очень сильная команда, когда играет дома
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги.
«Оренбург» — очень сильная команда, когда играет дома. Мы отлично действовали в обороне. Показали всем, что хотели забрать сегодня именно три очка
«Спартак» борется за титул, является одной из самых сильных команд в нашем чемпионате. Победа — очень важный результат для нас. Мы боремся за выживание, поэтому было необходимо набирать три очка», — передаёт слова Мансильи корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда заработала 40 очков после 20 матчей. «Оренбург» поднялся на шестую строчку, набрав 31 очко.
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