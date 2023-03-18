Мансилья: «Оренбург» не хочет бороться за выживание. Личка — очень амбициозный тренер
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Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Эсекьель Мансилья высказался о главном тренере команды Марцеле Личке и прокомментировал положение клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Личка — очень амбициозный тренер. Конечно же, «Оренбург» не хочет бороться за выживание. Мы хотим идти всё дальше и дальше — постараемся добиться большего», — передаёт слова Мансильи корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После победы в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) «Оренбург» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 31 очко после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 48 очков после 19 игр.
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