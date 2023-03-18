Форвард «Оренбурга» Воробьёв рассказал о своём голе пяткой в ворота «Спартака»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал свой гол пяткой в матче со «Спартаком» (2:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги.

«Я получил отличный пас от Мансильи. Он обманул всех взглядом, но я сразу же понял, что пас он отдаст именно мне. Мяч пошёл высоковато, я подпрыгнул, и получился вот такой хороший гол. Главное, что удалось забить — не так важно, как именно. Я не отрабатывал этот удар раньше, просто так получилось», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Оренбург» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 31 очко за 20 туров.

Дмитрий Воробьёв провёл 15 матчей за «Оренбург» во всех турнирах текущего сезона, забил пять голов и отдал две голевые передачи.