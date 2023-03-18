Форвард «Оренбурга» Воробьёв: хотим вернуть «Зениту» должок за 0:8 в Санкт-Петербурге

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о победе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) и рассказал о желание обыграть «Зенит» после поражения со счётом 0:8 в Санкт-Петербурге в первом круге чемпионата России сезона-2022/2023.

«Все рады победе над «Спартаком». Но через день уже стоит забыть об этом — нужно двигаться дальше. Впереди ещё целых десять туров. Нам нужно стараться побеждать в каждом следующем матче. Конечно, побеждать «Спартак» вдвойне приятно: в Москве мы уступили 1:4, а сейчас вернули им должок.

Кому ещё хотим вернуть должок? «Зениту» за 0:8 в Санкт-Петербурге. Думаю, что у себя дома мы дадим бой — и всё будет отлично», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.