Форвард «Оренбурга» Воробьёв: хотим вернуть «Зениту» должок за 0:8 в Санкт-Петербурге
Поделиться
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о победе в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0) и рассказал о желание обыграть «Зенит» после поражения со счётом 0:8 в Санкт-Петербурге в первом круге чемпионата России сезона-2022/2023.
«Все рады победе над «Спартаком». Но через день уже стоит забыть об этом — нужно двигаться дальше. Впереди ещё целых десять туров. Нам нужно стараться побеждать в каждом следующем матче. Конечно, побеждать «Спартак» вдвойне приятно: в Москве мы уступили 1:4, а сейчас вернули им должок.
Кому ещё хотим вернуть должок? «Зениту» за 0:8 в Санкт-Петербурге. Думаю, что у себя дома мы дадим бой — и всё будет отлично», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
15:55
-
15:37
-
15:36
-
15:32
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:22
-
15:22
-
15:17
-
15:12
-
15:11
-
15:06
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:09
-
14:02
-
13:55
-
13:52
-
13:45
Партнерский контент