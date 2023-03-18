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Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Локомотив» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Локомотив» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Краснодар» дома разгромил «Локомотив» со счётом 3:0. В составе хозяев отличились Кристиан Рамирес и Олакунле Олусегун (дважды).

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 19 матчей. «Локомотив» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.

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