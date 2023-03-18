Мамардашвили: Кварацхелия — фанат футбола, он живёт ради него
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Грузинский вратарь испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили оценил соотечественника, нападающего итальянского «Наполи» Хвичу Кварацхелию, признавшись, что они с форвардом являются близкими друзьями, а игрок неаполитанцев является ярым фанатом футбола.
«Кварацхелия является моим близким другом с тех пор, как я был маленьким. Мы всегда были вместе. Он фанат футбола, он живёт ради него. Он отличный человек и очень спокойный парень», — приводит слова Мамардашвили Marca.
В 29 сыгранных матчах за «Наполи» в текущем сезоне 22-летний Кварацхелия забил 13 голов и сделал 15 результативных передач. Грузинский нападающий проводит первый сезон на уровне топ-5 лиг Европы.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»
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