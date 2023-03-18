Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов поделился эмоциями от вызова в сборную России на мартовский сбор, заявив, что очень обрадовался приглашению в национальную команду, так как скучал по ней.

«Конечно, обрадовался, когда попал в расширенный список, это уже хорошая новость. Но обнадёживаться раньше времени не собирался. Ждал окончательный вариант состава, чтобы быть уверенным на сто процентов, надеялся на вызов.

Когда увидел новость в интернете, очень обрадовался. Давно не был в сборной, очень соскучился. Счастлив вновь вернуться в национальную команду, с воодушевлением жду предстоящий сбор. За обедом пообщался с ребятами из «Краснодара», все поздравили. Со сборниками из других команд пока не говорил, увидимся в Новогорске и всё обсудим. Буду рад увидеть ребят», — приводит слова Ахметова официальный сайт РФС.

25-летний Ахметов в последний раз вызывался в сборную России в 2021 году, а играл за национальную команду в 2019 году. Всего за российскую сборную полузащитник провёл восемь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.