Червиченко — о поражении «Спартака»: интрига в РПЛ похоронена. «Зенит» уже чемпион

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).

«Совсем не ожидал такой сумасшедшей игры от «Оренбурга». Они показали слишком зрелую и дерзкую игру — я удивлён этим. Сложилось ощущение, что это «Оренбург» на втором месте и преследует «Зенит», а не «Спартак». Красно-белые выглядели очень бледно и сыро. Можно сказать, что интрига чемпионата окончательно похоронена: вопрос полностью снят — «Зенит» уже чемпион. Печально, что всё стало ясно за десять туров до конца чемпионата.

Хочется сказать, что «Спартаку» ещё повезло. «Оренбург» должен был забивать минимум пять мячей сегодня. Они легко отделались, мог быть разгром», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.