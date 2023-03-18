«Факел» — «Сочи»: игроки гостей Джанаев и Дркушич получили травмы на разминке
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Футболисты «Сочи» Сослан Джанаев и Ванья Дркушич получили травмы на предыгровой разминке матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» в Воронеже (0:0, идёт первый тайм). Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба в официальном телеграм-канале команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
И защитник, и вратарь должны были выйти в стартовом составе «Сочи» на игру с «Факелом», вместо них на поле с первых минут вышли Артём Мещанинов и Денис Адамов соответственно.
Перед началом сегодняшнего матча в активе воронежского «Факела» 14 набранных очков после 19 сыгранных матчей. «Сочи» сумел набрать 28 очков. В случае победы южане могут подняться в шестёрку лучших команд РПЛ.
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