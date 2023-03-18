«Факел» — «Сочи»: хозяева вышли вперёд, реализовав пенальти
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Продолжается матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» принимает «Сочи» на Центральном стадионе профсоюзов. Стартовый свисток встречи прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написание новости счёт 1:0 в пользу «Факела».
На 33-й минуте матча в ворота «Сочи» был назначен пенальти за игру рукой. 11-метровый удар исполнял Георгий Гогнадзе. Вратарь сочинцев угадал направление удара, но не сумел отбить мяч.
Перед началом сегодняшнего матча в активе воронежского «Факела» 14 набранных очков после 19 сыгранных матчей. «Сочи» сумел набрать 28 очков. В случае победы южане могут подняться в шестёрку лучших команд РПЛ.
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