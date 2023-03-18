Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахметов: сборная Ирана не нуждается в особом представлении. России с ней будет непросто

Ахметов: сборная Ирана не нуждается в особом представлении. России с ней будет непросто
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов поделился мнением о национальной команде Ирана, с которой подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть 23 марта в Тегеране.

«Что могу сказать о сопернике? Сборная Ирана не нуждается в особом представлении. Это команда очень хорошего уровня, которая регулярно участвует в финальных турнирах чемпионата мира. В её составе – хорошо нам известный Сердар Азмун, футболист высокого класса. Да и вообще в составе Ирана много мастеровитых игроков, а команда отлично организована.

Уверен, матч с ними получится интересным. Будет непросто, поэтому надо выходить на поле с максимальной концентрацией и делать своё дело», — приводит слова Ахметова официальный сайт РФС.

Новость по теме
Ильзат Ахметов поделился эмоциями от вызова в сборную России на мартовский сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023