Ахметов: сборная Ирана не нуждается в особом представлении. России с ней будет непросто
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов поделился мнением о национальной команде Ирана, с которой подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть 23 марта в Тегеране.
«Что могу сказать о сопернике? Сборная Ирана не нуждается в особом представлении. Это команда очень хорошего уровня, которая регулярно участвует в финальных турнирах чемпионата мира. В её составе – хорошо нам известный Сердар Азмун, футболист высокого класса. Да и вообще в составе Ирана много мастеровитых игроков, а команда отлично организована.
Уверен, матч с ними получится интересным. Будет непросто, поэтому надо выходить на поле с максимальной концентрацией и делать своё дело», — приводит слова Ахметова официальный сайт РФС.
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