Агент Тюкавина: Костя — киллер. У него горят глаза, хочет забивать в каждом матче

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока московского «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением о выступлении своего подопечного в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).

«Костя — большой молодец. Он забил больше всех на зимних сборах, сейчас забивает в каждом матче. Видно, что отлично настроен и нацелен на результат. Мне кажется, что, если бы его не поменяли в кубковой игре, он бы и «Зениту» забил. Приятно, что сегодня вышел на поле с капитанской повязкой — как настоящий лидер команды. Нужно поблагодарить Гладышева: не пожадничал, отдал хороший пас. Костя забил очередной гол, но он киллер — должен делать это.

Двигаемся дальше, нужно выходить и делать результат снова. В сборной тоже хочется, чтобы Тюкавину дали игровое время, а не так, что для галочки просто вызвать. У него по-настоящему горят глаза. Ему хочется забивать в каждой игре за «Динамо» и сборную России», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.