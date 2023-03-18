«Крылья Советов» проведут благотворительный матч со сборной Медиалиги

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о проведении товарищеского матча со сборной Медиалиги, который состоится 24 марта. Все собранные средства с продажи билетов отправят футболисту «Амкала» Никите «Финито» Куриленко, борющемуся с лейкемией. Об этом сообщается в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Билеты на матч продаются по фиксированный цене — 100 рублей. Сам матч состоится на «Солидарность Арене» в Самаре, о составах команд станет известно позднее. Начало игры — 24 марта, 18:00 мск.

«Крылья Советов» завтра, 19 марта, встретятся с «Ахматом» в рамках Российской Премьер-Лиги, а затем уйдут на двухнедельную международную паузу. 2 апреля команда Игоря Осинькина дома встретится с «Оренбургом», а 4 — с ЦСКА на выезде в ответном матче Фонбет Кубка России (первая игра — 2:2).