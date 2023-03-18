Новиков: вызов в сборную для Помазуна — комплимент от Карпина
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Бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на вызов голкипера екатеринбургского «Урала» Ильи Помазуна в сборную России.
«Это, безусловно, комплимент от Карпина. Вероятно, так тренерский штаб показал Илье, что они за ним следят – вызов должен придать Помазуну дополнительную мотивацию. Что ждёт его в ЦСКА, если Илья вернётся в клуб, говорить пока рано, ведь в команде первым номером играет Акинфеев. Что касается сборной, то там, думаю, первым номером будет считаться Сафонов. Да, тренерский штаб может дать игровое время и другим вратарям, но в уме отдадут предпочтение именно Матвею», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
Сборная России планирует провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
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