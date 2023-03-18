Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Федотов заявил, что все игроки готовы сыграть с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Федотов заявил, что все игроки готовы сыграть с «Зенитом»
Комментарии

Наставник ЦСКА Владимир Федотов признался, что каждый игрок его команды встретится с «Зенитом» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«К завтрашнему матчу все наши игроки готовы. Все готовятся к «Зениту» в полном объёме. Агапов уже неделю занимается в общей группе, потихоньку наращивает обороты. К матчу в Самаре он был ещё не готов, но сегодня он провёл с нами всю тренировку от начала и до конца. Роша готовится по собственной программе. Всё будет хорошо — завтра появится на футбольном поле», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч ЦСКА — «Зенит» в рамках 20-го тура чемпионата России состоится завтра, 19 марта. Начало встречи на «ВЭБ Арене» — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА — «Зенит». Чемпион неубедителен? ЦСКА — «Зенит». Чемпион неубедителен?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023