Главный тренер ЦСКА Федотов заявил, что все игроки готовы сыграть с «Зенитом»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов признался, что каждый игрок его команды встретится с «Зенитом» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«К завтрашнему матчу все наши игроки готовы. Все готовятся к «Зениту» в полном объёме. Агапов уже неделю занимается в общей группе, потихоньку наращивает обороты. К матчу в Самаре он был ещё не готов, но сегодня он провёл с нами всю тренировку от начала и до конца. Роша готовится по собственной программе. Всё будет хорошо — завтра появится на футбольном поле», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч ЦСКА — «Зенит» в рамках 20-го тура чемпионата России состоится завтра, 19 марта. Начало встречи на «ВЭБ Арене» — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.