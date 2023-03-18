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Главный тренер ЦСКА Федотов: «Зенит» — флагман российского футбола

Главный тренер ЦСКА Федотов: «Зенит» — флагман российского футбола
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Игра с «Зенитом» — самый главный вызов в РПЛ? Это такое же противостояние, как со «Спартаком», «Динамо» и прочими. Любой матч для нас — это вызов. За любую победу дают три очка. «Зенит» — флагман российского футбола на данный момент. Лишних слов тут быть не должно. Нам нужно доказывать свою состоятельность», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра, 19 марта. Игра начнётся в 19:30 мск. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, а «Зенит» — на первой.

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