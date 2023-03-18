«Есть к чему стремиться». Федотов — о вызове одного игрока ЦСКА в сборную России

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал новость о том, что в сборную России на мартовские сборы был вызван один футболист армейцев.

«У ЦСКА всего один игрок попал в состав сборной? Нам есть к чему стремиться. Это ещё один вызов для игроков ЦСКА», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Приглашение в национальную команду получил полузащитник красно-синих Иван Обляков. Сборная России планирует сыграть товарищеские матчи с Ираном и Ираком. В 2022 году россияне провели встречи с Кыргызстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, набрав 31 очко в 19 встречах.