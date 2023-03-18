Новиков: не думаю, что Чалову будет обидно из-за непопадания в состав сборной

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о непопадании нападающего армейцев Фёдора Чалова в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.
«Ничего страшного нет в том, что Фёдор не попал в состав. Комличенко, Соболев и Тюкавин примерно такого же уровня, как и Чалов. Его вполне могут вызвать на следующие игры. Вероятно, Карпин посмотрит на этих форвардов в ближайших матчах и сделает какие-то выводы, кого брать в следующий раз, а кого нет.
Допускаю, что Чалов попадёт в сборную в следующий раз, если, конечно же, продолжит выступать на таком же уровне или даже лучше. Вызвать именно этих нападающих — право главного тренера, и это право нужно уважать. Я не думаю, что Чалову будет обидно из непопадания в состав сборной на этот раз. Фёдор должен понимать данную ситуацию», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».
Чалов забил 11 голов и отдал две голевые передачи в 19 матчах чемпионата России нынешнего сезона.
- 18 марта 2023
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