Новиков: не думаю, что Чалову будет обидно из-за непопадания в состав сборной

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о непопадании нападающего армейцев Фёдора Чалова в состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.

«Ничего страшного нет в том, что Фёдор не попал в состав. Комличенко, Соболев и Тюкавин примерно такого же уровня, как и Чалов. Его вполне могут вызвать на следующие игры. Вероятно, Карпин посмотрит на этих форвардов в ближайших матчах и сделает какие-то выводы, кого брать в следующий раз, а кого нет.

Допускаю, что Чалов попадёт в сборную в следующий раз, если, конечно же, продолжит выступать на таком же уровне или даже лучше. Вызвать именно этих нападающих — право главного тренера, и это право нужно уважать. Я не думаю, что Чалову будет обидно из непопадания в состав сборной на этот раз. Фёдор должен понимать данную ситуацию», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Чалов забил 11 голов и отдал две голевые передачи в 19 матчах чемпионата России нынешнего сезона.