«Локомотив» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 18 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.
«Локомотив»: Лантратов, Смольников, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Пиняев, Камано.
«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Олусегун, Дэвид.
«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 19 матчей. «Локомотив» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.
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