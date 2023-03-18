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«Факел» — «Сочи» 3:0, результат матча 20-го тура РПЛ 18 марта 2023 года

«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Факел» принимал «Сочи» на Центральном стадионе профсоюзов. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

На 33-й минуте матча в ворота «Сочи» был назначен пенальти за игру рукой. 11-метровый удар исполнял Георгий Гогнадзе. Вратарь сочинцев угадал направление удара, но не сумел отбить мяч. На 73-й минуте Руслан Магаль удвоил преимущество хозяев. Спустя шесть минут Матвей Ивахнов забил третий мяч «Факела». Вскоре после этого сочинцы остались в меньшинстве: Георгий Мелкадзе получил две жёлтые карточки.

«Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. «Факел» находится на 14-м месте с 17 очками.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Гонгадзе – 34'   2:0 Магаль – 73'   3:0 Ивахнов – 79'
Удаления: нет / Мелкадзе – 81'
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