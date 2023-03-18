Сафонов — в запасе «Краснодара» на матч с «Локо». Сообщалось, что у Матвея коронавирус
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в заявку команды на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Однако вратарь сборной России начнёт эту встречу со скамейки запасных. Ранее сообщалось, что у Сафонова обнаружили коронавирус и он не сможет сыграть за «Краснодар» и сборную в ближайших матчах.
24-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара» и первый номер сборной России. В нынешнем сезоне на его счету участие в 24 матчах за «быков», в которых он пропустил 37 мячей и восемь раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Сборная России в марте проведёт два товарищеский матча. 23-го числа состоится встреча со сборной Ирана, а 26 — с командой Ирака. Учебный сбор команды Валерия Карпина начнётся 19 марта.
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