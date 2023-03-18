Видеообзор матча «Оренбург» — «Спартак»

Сегодня, 18 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучал в 12:00 мск.

Хозяева открыли счёт уже на 17-й минуте встречи — отличился полузащитник Юрий Ковалёв с передачи Дмитрия Воробьёва. Через шесть минут «Оренбург» укрепил своё преимущество благодаря голу нападающего Дмитрия Воробьёва, которому точный пас отдал Брайан Мансилья. Встреча завершилась победой оренбургского клуба со счётом 2:0.

Победа позволила «Оренбургу» набрать 31 очко и подняться на шестое место турнирной таблицы РПЛ. «Спартак», у которого в активе 40 очков, остался на втором месте турнирной таблицы, а его отставание от «Зенита» в случае победы сине-бело-голубых над ЦСКА может увеличиться до 11 очков.