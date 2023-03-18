Тен Хаг получит новый контракт в «МЮ». В клубе впечатлены его решением ситуации с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получит новый контракт с командой из-за прогресса, которого футболисты добились под его руководством. Об этом сообщает Mirror.

По сведениям источника, не имеет значения, кто будет новым владельцем «Манчестер Юнайтед», нидерландский специалист будет вознаграждён соглашением в любом случае. Сам тен Хаг впечатлён тем, как в клубе восприняли философию. Он сумел восстановить дисциплину, а в клубе впечатлены его методами в ситуации с форвардом Криштиану Роналду. Руководство считает, что тен Хаг проявил мастерский управленческий ход, а представители шейха Джассима, являющегося кандидатом на покупку клуба, выразили тренеру своё доверие.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» перед началом сезона.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик: