Главный тренер «Оренбурга» Личка прокомментировал победу над «Спартаком» в матче РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Выиграли дома 2:0 у «Спартака», который весь сезон играет хорошо. Победить такую команду для «Оренбурга» — хороший результат. Мы знали, что будет тяжело, нужно было потерпеть, это показал второй тайм. Мы показали, что умеем быстро переходить в атаку, а наши нападающие играют отлично на скорости, не боятся играть при выходах один на один. В этих ситуациях мы были лучше», — сказал Личка в видео, опубликованном в телеграм-канале «Оренбурга».

Благодаря победе в активе «Оренбурга» 31 очко и шестая строчка турнирной таблицы. У «Спартака» по-прежнему 40 очков, и команда идёт второй, но по итогам тура может уступить эту строчку «Ростову» (38).