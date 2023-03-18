Константин Лепёхин: уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА и не упустит чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится завтра, 19 марта, начало — в 19:30 мск.
«Оптимизма после вылета из Кубка поубавилось. Тем не менее я уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА и не упустит чемпионство — отрыв достаточно большой. Мы все понимаем, что невозможно всё время побеждать, но «Зенит» остаётся для меня фаворитом с любым соперником в России.
Не могу сказать, сбавил ли «Зенит» во второй части сезона, так как целиком не видел ни одной игры. Но я убеждён, что в любом случае у «Зенита» состав оптимальнее и лучше, чем у остальных: хорошая скамейка, по крайней мере по российским меркам. Если у «Зенита» есть проблемы в игровом плане, то и у соперников они тоже есть, и не меньшие. Мы видим, как нестабильно играют многие команды — все теряют очки», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 18 марта 2023
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