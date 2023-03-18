Джек Грилиш призвал Джуда Беллингема перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш хочет, чтобы полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал его одноклубником.
Беллингем появился в комментариях под постом в соцсетях защитника Мануэля Аканджи, с которым вместе играл в Дортмунде. Под его сообщением отписался Грилиш, призвавший Джуда переходить в «Манчестер Сити».
«Джуд Беллингем, давай в «Манчестер Сити», — написал Грилиш.
19-летний Беллингем является воспитанником «Бирмингема». Он покинул команду летом 2020 года и с тех пор выступает за «Боруссию». В нынешнем сезоне английский полузащитник в 33 матчах во всех турнирах забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема. Видеоролик:
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