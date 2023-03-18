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Спортдиректор «Оренбурга»: Fan ID однозначно добавляет сложностей клубу и всем болельщикам

Спортдиректор «Оренбурга»: Fan ID однозначно добавляет сложностей клубу и всем болельщикам
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о первом домашнем матче команды с обязательным входом с картой болельщика (Fan ID). Он пришёлся на встречу с московским «Спартаком» (2:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мы боялись за то, как всё пройдёт с Fan ID — всё же первая домашняя игра. Но стадион был заполнен. Слава богу, что всё прошло хорошо. Данное нововведение однозначно добавляет сложностей клубу и всем болельщикам», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Оренбург» набрал 31 очко в 20 матчах и занимает в турнирной таблице шестое место. Команда Марцела Лички с начала сезона чемпионата России не потерпела ни одного поражения на домашнем поле.

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