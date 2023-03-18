«Лидс» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче с шестью голами

Сегодня, 18 марта, завершились три матча 28-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Вулверхэмптон» принимал «Лидс Юнайтед», во второй «Борнмут» гостил у «Астон Виллы», а в третьей «Брентфорд» встречался с «Лестером».
«Лидс» на поле «Вулверхэмптона» быстро вышел вперёд благодаря голу Джека Харрисона на шестой минуте. На 49-й минуте Люк Эйлинг укрепил преимущество гостей, а на 62-й минуте Расмус Кристенсен довёл счёт до разгрома. Но «волки» не сдались, и уже через три минуты игрок хозяев Хонни сократил отставание своей команды. На 73-й минуте «Вулверхэмптон» уменьшил преимущество соперника до минимального — гол забил Матеус Кунья.
На 90+7-й минуте форвард Родриго установил итоговый счёт — 4:2 в пользу «Лидса». С 82-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Хонни, получившего прямую красную карточку.
Результаты других встреч представлены ниже.
- 18 марта 2023
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20:40
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20:26
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20:19
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20:14
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20:13
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20:03
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20:03
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20:01
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20:00
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19:57
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19:40
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19:34
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19:26
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19:25
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19:23
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19:20
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19:18
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19:06
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19:05
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18:58
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18:57
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18:43
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18:35
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18:28
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