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«Лидс» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче с шестью голами

«Лидс» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче с шестью голами
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Сегодня, 18 марта, завершились три матча 28-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Вулверхэмптон» принимал «Лидс Юнайтед», во второй «Борнмут» гостил у «Астон Виллы», а в третьей «Брентфорд» встречался с «Лестером».

«Лидс» на поле «Вулверхэмптона» быстро вышел вперёд благодаря голу Джека Харрисона на шестой минуте. На 49-й минуте Люк Эйлинг укрепил преимущество гостей, а на 62-й минуте Расмус Кристенсен довёл счёт до разгрома. Но «волки» не сдались, и уже через три минуты игрок хозяев Хонни сократил отставание своей команды. На 73-й минуте «Вулверхэмптон» уменьшил преимущество соперника до минимального — гол забил Матеус Кунья.

На 90+7-й минуте форвард Родриго установил итоговый счёт — 4:2 в пользу «Лидса». С 82-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Хонни, получившего прямую красную карточку.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
18 марта 2023, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 4
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Харрисон – 6'   0:2 Эйлинг – 49'   0:3 Кристенсен – 62'   1:3 Хонни – 65'   2:3 Кунья – 73'   2:4 Родриго – 90+7'
Удаления: Хонни – 82', Нунес – 90+11' / нет

Результаты других встреч представлены ниже.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
18 марта 2023, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Луис – 7'   2:0 Рэмси – 80'   3:0 Буэндия – 89'
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
18 марта 2023, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Йенсен – 32'   1:1 Барнс – 52'
Удаления: Баптист – 90+2' / нет
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