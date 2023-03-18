«Лидс» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче с шестью голами

Сегодня, 18 марта, завершились три матча 28-го тура английской Премьер-лиги. В первой игре «Вулверхэмптон» принимал «Лидс Юнайтед», во второй «Борнмут» гостил у «Астон Виллы», а в третьей «Брентфорд» встречался с «Лестером».

«Лидс» на поле «Вулверхэмптона» быстро вышел вперёд благодаря голу Джека Харрисона на шестой минуте. На 49-й минуте Люк Эйлинг укрепил преимущество гостей, а на 62-й минуте Расмус Кристенсен довёл счёт до разгрома. Но «волки» не сдались, и уже через три минуты игрок хозяев Хонни сократил отставание своей команды. На 73-й минуте «Вулверхэмптон» уменьшил преимущество соперника до минимального — гол забил Матеус Кунья.

На 90+7-й минуте форвард Родриго установил итоговый счёт — 4:2 в пользу «Лидса». С 82-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Хонни, получившего прямую красную карточку.

Результаты других встреч представлены ниже.