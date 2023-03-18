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«Сначала мы научили его русскому мату». Форвард «Оренбурга» Воробьёв — о Мансилье

«Сначала мы научили его русскому мату». Форвард «Оренбурга» Воробьёв — о Мансилье
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв рассказал, как проходила адаптация аргентинского форварда Брайана Мансильи в команде.

«Южноамериканцы полностью влились в коллектив, у нас потрясающая атмосфера. Несмотря на языковой барьер, мы на одной волне. Хотя тот же Мансилья уже практически выучил русский. Молодец!

Сначала мы научили его русскому мату, как это обычно и бывает (улыбается). А потом он и сам начал интересоваться языком, уточнять некоторые моменты у переводчика. Сам по себе Мансилья — очень шебутной, всегда ходит навеселе. Думаю, поэтому русский даётся ему легче», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Ранее появилась информация, что Мансилья дал добро на получение гражданства Российской Федерации.

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