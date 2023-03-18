Защитник «Барселоны» Араухо похвалил Винисиуса перед матчем с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом» в 26-м туре чемпионата Испании, а также высказался о форварде соперника Винисиусе Жуниоре.
«Я не готовлюсь к встречам с «Реалом» по-особенному, они похожи на любой другой матч, очевидно, понимая их важность. Готовлюсь к «Реалу» самым обычным способом.
Надеюсь сыграть на фланге, но мы ещё не знаем, что решит тренер. Постараюсь сделать для команды максимум. Винисиус? Не думаю, что выиграл у него психологическую битву, это футбол, и в нашей карьере будет ещё много дуэлей. Для меня он сегодня лучший футболист при выходах один на один. Это отличный игрок», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 19 марта. Начало — в 23:00 мск.
Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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