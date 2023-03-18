В «Спартаке» высказались о желании Артёма Реброва стать тренером
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Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что технический координатор команды Артём Ребров хочет стать тренером.
«У нас не только Ребров, а ещё несколько человек из клуба учатся, чтобы получить тренерскую лицензию. Нормальный процесс. В клубе только поддерживают такие начинания», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
39-летний Ребров выступал за московскую команду с 2011 по 2022 год, проведя в её составе 131 матч. Вместе со «Спартаком» Ребров выиграл чемпионат и Суперкубок России в 2017 году.
«Спартак» в 20 матчах чемпионата России набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице второе место. На первом — «Зенит» (48), у которого матч с ЦСКА в запасе.
Новость по темеАртём Ребров получил тренерскую лицензию
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