Тикнизян не забил в пустые ворота. Фото

Продолжается матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Краснодар». Игра началась в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 30-й минуте Хуниор Алонсо вывел «Краснодар» вперёд, пробив головой после подачи углового. На 40-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество гостей.
На 42-й минуте Алексей Миранчук пробил по воротам «Краснодара». Мяч отскочил к Наиру Тикнизяну, который не сумел поразить пустые ворота.
Фото: Кадр из трансляции
«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 19 матчей. «Локомотив» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 48 очков.
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