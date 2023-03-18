Дубль Цыганкова принёс «Жироне» ничью с «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 18 марта, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Райо Вальекано» и «Жирона». Финальный свисток Пабло Гонсалеса Фуэртеса зафиксировал результативную ничью — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте: с передачи Оскара Трехо «Райо» вперёд вывел Иси Паласон.

Гол Паласона. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя шесть минут Виктор Цыганков его сравнял.

Гол Цыганкова. Видеоролик:

На 34-й минуте Трехо вывел «Райо Вальекано» вперёд, реализовав передачу Серхио Камельо.

Гол Трехо. Видеоролик:

На 52-й минуте Цыганков оформил дубль, принеся своей команде ничью — 2:2.

Дубль Цыганкова. Видеоролик:

«Райо Вальекано» с 36 очками занимает в турнирной таблице восьмое место. «Жирона» (31) — 11-я.