Дубль Цыганкова принёс «Жироне» ничью с «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 18 марта, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Райо Вальекано» и «Жирона». Финальный свисток Пабло Гонсалеса Фуэртеса зафиксировал результативную ничью — 2:2.
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте: с передачи Оскара Трехо «Райо» вперёд вывел Иси Паласон.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Спустя шесть минут Виктор Цыганков его сравнял.
На 34-й минуте Трехо вывел «Райо Вальекано» вперёд, реализовав передачу Серхио Камельо.
На 52-й минуте Цыганков оформил дубль, принеся своей команде ничью — 2:2.
«Райо Вальекано» с 36 очками занимает в турнирной таблице восьмое место. «Жирона» (31) — 11-я.
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