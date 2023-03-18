Видеообзор победы «Факела» в матче с «Сочи»
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Факел» принимал «Сочи» на Центральном стадионе профсоюзов. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.
На 33-й минуте матча в ворота «Сочи» был назначен пенальти за игру рукой. 11-метровый удар исполнял Георгий Гогнадзе. Вратарь сочинцев угадал направление удара, но не сумел отбить мяч. На 73-й минуте Руслан Магаль удвоил преимущество хозяев. Спустя шесть минут Матвей Ивахнов забил третий мяч «Факела». Вскоре после этого сочинцы остались в меньшинстве: Георгий Мелкадзе получил две жёлтые карточки.
«Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. «Факел» находится на 14-м месте с 17 очками.
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