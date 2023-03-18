Дзюба не реализовал 13-й пенальти в карьере. У него 3 промаха из 4 последних ударов в РПЛ
Поделиться
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не реализовал пенальти в концовке первого тайма матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Нереализованный пенальти стал для Дзюбы 13-м в карьере. В предыдущий раз Артём реализовал удар с «точки» в матче Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком» (7:1). В сезоне-2020/2021 Дзюба не забил с пенальти в матчах с «Краснодаром» (3:1), «Рубином» (1:2) и ЦСКА (3:2). Отметим, что голами завершились 33 удара Артёма с пенальти.
Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу «Краснодара». Голами сумели отметиться Хуниор Алонсо и Джон Кордоба. Но во втором тайме «Локомотив» сравнял счёт усилиями Дмитрия Баринова и Максима Глушенкова.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:43
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:25
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
21:04
-
21:04
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:57
Партнерский контент