Дзюба не реализовал 13-й пенальти в карьере. У него 3 промаха из 4 последних ударов в РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не реализовал пенальти в концовке первого тайма матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Нереализованный пенальти стал для Дзюбы 13-м в карьере. В предыдущий раз Артём реализовал удар с «точки» в матче Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком» (7:1). В сезоне-2020/2021 Дзюба не забил с пенальти в матчах с «Краснодаром» (3:1), «Рубином» (1:2) и ЦСКА (3:2). Отметим, что голами завершились 33 удара Артёма с пенальти.

Первый тайм завершился со счётом 2:0 в пользу «Краснодара». Голами сумели отметиться Хуниор Алонсо и Джон Кордоба. Но во втором тайме «Локомотив» сравнял счёт усилиями Дмитрия Баринова и Максима Глушенкова.