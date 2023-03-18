Хави подтвердил, что Педри не сыграет с «Реалом» в матче чемпионата Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил решение не включать полузащитника Педри в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
«Он честно обратился ко мне. Мы знали, что его участие было бы риском. Вчера он пострадал во время тренировки, а в таких матчах нужно, чтобы ты был готов на 100%. Обидно, что сыграем без Педри, но я сказал ему, что не нужно форсировать восстановление. Это не финал», — приводит слова Хави Marca.
20-летний Педри продолжает восстановление после травмы, полученной в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Испанский полузащитник лечится более месяца, а вчера, 17 марта, почувствовал дискомфорт на тренировке. Ожидалось, что Педри сыграет с «Реалом», а также отправится на матчи сборной, но, вероятно, он продолжит своё восстановление.
Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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