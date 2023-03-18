Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен участвовать во всех турнирах и побеждать в них

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» рассказал о важности прививания для команды менталитета победителя.

«Думаю, что мы должны установить в команде культуру победы. Мы «Манчестер Юнайтед», мы должны побеждать во всех играх, мы должны соревноваться во всех возможных турнирах и побеждать в них. Таким должен быть наш менталитет. Дело не в том, чтобы выигрывать все турниры. Менталитет должен заключаться в следующем: когда ты выходишь на поле, ты должен выиграть матч», — приводит слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

Четвертьфинальный матч Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» состоится завтра, 19 марта, начало — в 19:30 мск.

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