Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен участвовать во всех турнирах и побеждать в них

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен участвовать во всех турнирах и побеждать в них
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» рассказал о важности прививания для команды менталитета победителя.

«Думаю, что мы должны установить в команде культуру победы. Мы «Манчестер Юнайтед», мы должны побеждать во всех играх, мы должны соревноваться во всех возможных турнирах и побеждать в них. Таким должен быть наш менталитет. Дело не в том, чтобы выигрывать все турниры. Менталитет должен заключаться в следующем: когда ты выходишь на поле, ты должен выиграть матч», — приводит слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

Четвертьфинальный матч Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» состоится завтра, 19 марта, начало — в 19:30 мск.

Новость по теме
Тен Хаг получит новый контракт в «МЮ». В клубе впечатлены его решением ситуации с Роналду

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023