Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен участвовать во всех турнирах и побеждать в них

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 1/4 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» рассказал о важности прививания для команды менталитета победителя.
«Думаю, что мы должны установить в команде культуру победы. Мы «Манчестер Юнайтед», мы должны побеждать во всех играх, мы должны соревноваться во всех возможных турнирах и побеждать в них. Таким должен быть наш менталитет. Дело не в том, чтобы выигрывать все турниры. Менталитет должен заключаться в следующем: когда ты выходишь на поле, ты должен выиграть матч», — приводит слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».
Четвертьфинальный матч Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» состоится завтра, 19 марта, начало — в 19:30 мск.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
- 18 марта 2023
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