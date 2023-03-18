Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на обвинения в адрес клуба по судейскому делу

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об обвинениях в адрес клуба по возможному подкупу бывшего вице-президента судейского департамента Испании. Прокуратура страны считает, что в период с 2001 по 2018 год «Барселона» платила, чтобы воздействовать на работу арбитров.

«Меня не беспокоят подобные новости. Люди могут говорить всё, что хотят. Знаю, что мы выигрывали свои титулы честно, не чувствовал, что нам помогают судьи», — приводит слова Хави Marca.

Хави в бытность игрока выиграл 25 трофеев с «Барселоной». Он ушёл из команды летом 2015 года, а вернулся в ноябре 2021-го, но уже в качестве главного тренера.

Видеообзор. «Атлетик» Б — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 25-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.