Тен Хаг высказался об итогах жеребьёвки для «Манчестер Юнайтед» в 1/4 Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой «красным дьяволам» предстоит сыграть с «Севильей».
«Итак, жребий свёл нас с «Севильей». Да, у них очень хорошая репутация, мы должны помнить об этом. Будет сложно, потому что у них действительно впечатляющий опыт в Лиге Европы, они выигрывали её так много раз. Пока я не знаю их команду подробно.
Я с нетерпением жду матчей с «Севильей». Сначала у нас будет перерыв на игры сборных, а затем у нас будет три матча в Премьер-лиге, так что у нас много времени, чтобы проанализировать своего соперника. Но я считаю, что все команды, которые дошли до этой стадии Лиги Европы, сильные. Мы должны показать свой лучший футбол, если хотим пройти дальше. Безусловно, это же касается и матчей с «Севильей», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
- 18 марта 2023
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:43
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:25
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
21:04
-
21:04
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:57