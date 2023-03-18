Тен Хаг высказался об итогах жеребьёвки для «Манчестер Юнайтед» в 1/4 Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой «красным дьяволам» предстоит сыграть с «Севильей».

«Итак, жребий свёл нас с «Севильей». Да, у них очень хорошая репутация, мы должны помнить об этом. Будет сложно, потому что у них действительно впечатляющий опыт в Лиге Европы, они выигрывали её так много раз. Пока я не знаю их команду подробно.

Я с нетерпением жду матчей с «Севильей». Сначала у нас будет перерыв на игры сборных, а затем у нас будет три матча в Премьер-лиге, так что у нас много времени, чтобы проанализировать своего соперника. Но я считаю, что все команды, которые дошли до этой стадии Лиги Европы, сильные. Мы должны показать свой лучший футбол, если хотим пройти дальше. Безусловно, это же касается и матчей с «Севильей», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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