Быстров — о жёлтой Соболева: повёл себя так, как не должен вести себя игрок при 0:2

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал жёлтую карточку нападающего команды Александра Соболева, полученную им в матче с «Оренбургом» (0:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«По-моему, тут всё логично. Соболев повёл себя точно не так, как должен вести сeбя футболист на поле, когда его команда проигрывает 0:2. Ну какой отсчёт шагов, друзья? Точно не этим ему надо было заниматься в такой момент. Чистая жёлтая карточка», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

26-летний Соболев в 25 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

«Спартак» с 40 очками остаётся на второй строчке турнирной таблицы. Впереди «Зенит» (48), у которого матч с ЦСКА в запасе.