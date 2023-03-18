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«Локомотив» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2

«Локомотив» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Краснодар». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

На 30-й минуте Хуниор Алонсо вывел «Краснодар» вперёд, пробив головой после подачи углового. На 40-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество гостей. В концовке тайма в ворота «Краснодара» был назначен пенальти, который не реализовал Артём Дзюба. На третьей минуте второго тайма «Локомотив» отыграл один гол усилиями Дмитрия Баринова. Спустя несколько минут Максим Глушенков сравнял счёт, а на 66-й минуте Дзюба вывел «Локомотив» вперёд.

На 63-й минуте защитник «Краснодара» Рамирес получил вторую жёлтую карточку, а на 72-й минуте с поля был удалён игрок железнодорожников Игорь Смольников.

«Локомотив» находится в чемпионате России на 11-м месте, набрав 22 очка, а «Краснодар» занимает восьмую строчку с 29 очками.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Алонсо – 29'   0:2 Кордоба – 39'   1:2 Баринов – 47'   2:2 Глушенков – 51'   3:2 Дзюба – 65'
Удаления: Смольников – 72' / Рамирес – 63'
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