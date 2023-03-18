17-летний полузащитник «Локомотива» Щетинин дебютировал в РПЛ

Сегодня, 18 марта, проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимает «Краснодар». На 84-й минуте встречи за железнодорожников вышел 17-летний полузащитник Михаил Щетинин, что стало для него дебютом в рамках высшего российского дивизиона.
По итогам первого тайма матча гости вели со счётом 2:0. Голами в составе «Краснодара» отметились Хуниор Алонсо и Джон Кордоба. Во второй половине московский клуб перевернул ход встречи. Сначала отличился капитан команды Дмитрий Баринов. Через четыре минуты счёт стал равным благодаря усилиям Максима Глушенкова. На 65-й минуте встречи Артём Дзюба вывел железнодорожников вперёд.
«Локомотив» занимает 12-е место турнирной таблицы с 19 очками. «Краснодар» находится на восьмом месте, в активе команды 29 очков.
- 18 марта 2023
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