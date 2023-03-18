Артём Дзюба сфотографировался с плакатом фаната «Локомотива» после матча с «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба, ставший автором победного мяча в матче с «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги, после встречи взял баннер у одного из болельщиков команды и сделал с ним фотографию.
Фото: Кадр из трансляции
34-летний Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале 2023 года, перейдя в команду на правах свободного агента и подписав контракт до конца сезона. В пяти матчах за команду на счету нападающего четыре мяча.
«Локомотив» одержал три победы в последних трёх матчах РПЛ. Столько же побед у команды было в предыдущих 17 турах чемпионата России. Сейчас у железнодорожников 22 очка и 11-я строчка в турнирной таблице. В следующем туре команда Галактионова на выезде встретится с «Пари НН». Игра состоится 2 апреля.
- 18 марта 2023
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