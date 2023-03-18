«Локомотив» впервые с 2017 года одержал победу в матче, в котором уступал в два мяча
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Сегодня, 18 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром» (3:2), уступая по итогам первого тайма со счётом 0:2. Как сообщает статистический портал Opta Sports, железнодорожники впервые с 2017 года смогли одержать победу во встрече, в которой уступали с разницей в два мяча.
В 2017 году «Локомотив» встречался со «Спартаком» в рамках 7-го тура РПЛ. Красно-белые вели после первого тайма 2:0, но железнодорожники смогли переломить ход встречи и одержать победу с общим счётом 4:3.
Победа над «быками» позволила «Локомотиву» набрать 22 очка и подняться на 11-е место турнирной таблицы чемпионата. «Краснодар», у которого 29 очков, остался на восьмой строчке.
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