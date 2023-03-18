Быстров — о «Краснодаре»: чем занимается Ивич? И кто вообще отбирал этих иностранцев?

Бывший российский футболист Владимир Быстров высказался о «Краснодаре» после матча с «Локомотивом» (2:3) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. «Быки» вели к перерыву 2:0, но упустили преимущество и проиграли.

«Краснодар» с девятью иностранцами в составе играет намного хуже, чем с 11 своими воспитанниками. Вопрос только один (ну, может, чуть больше): чем вообще занимается тренер?! Почему играют одни иностранные футболисты? Ну и ещё один уточняющий: кто отбирал таких «качественных» иностранцев? У нас теперь что, команда «Krasnodar»?

Хочется похвалить работу Левникова и бригады VAR. Довольно-таки сложный матч. Но бригада арбитров справилась, конечно, на все 100», — написал Быстров в своём телеграм-канале.